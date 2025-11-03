Slušaj vest

Kanadska teniserka Viktorija Mboko osvojila je titulu na turniru u Hongkongu, pošto je  u finalu pobedila 68. igračicu sveta Kristinu Bukšu iz Španije posle tri seta, 7:5, 6:7, 6:2.

Meč je trajao dva sata i 51 minut.

Mboko, 21. igračica sveta, uzela je šest puta servis španskoj teniserki, dok je Bukša osvojila tri brejka.

Kanadska teniserka zabeležila je devet asova, dok je Bukša osvojila dva poena direktno iz servisa.

Mboko (19) je ovom pobedom osvojila svoju drugu WTA titulu u karijeri, nakon titule na turniru u Montrealu koju je osvojila u avgustu ove godine.

Kurir sport

Arina Sabalenka, teniserka, tenis, nokti Izvor: Kurir