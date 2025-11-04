Slušaj vest

Srpska teniserka Olga Danilović popravila je plasman za dve pozicije i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 68. mesto.

Unutar prvih 10 mesta na WTA listi nije bilo promena. Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka 9.870 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.195 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 6.563 boda.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je nazadovala za jedno mesto i sada je 146. mesto, Nina Stojanović je pokvarila plasman za 24 mesta i sada je na 188. poziciji, dok je Teodora Kostović nazadovala za dva mesta i sada je 190. teniserka sveta.

Olga na turniru u Osaki Foto: PAUL MILLER / AFP / Profimedia, MARUYAMA, Kohei / AFLO / Profimedia

WTA lista: 1. Arina Sabalenka (Belorusija) 9.870 2. Iga Švjontek (Poljska) 8.195 3. Koko Gof (SAD) 6.563 4. Amanda Anisimova (SAD) 5.887 5. Džesika Pegula (SAD) 5.183 6. Elena Ribakina (Kazahstan) 4.350 7. Medison Kiz (SAD) 4.335 8. Džasmin Paolini (Italija) 4.325 9. Mira Andrejeva (Rusija) 4.319 10. Ekaterina Aleksandrova (Rusija) 3.375 ...........................................................

68. Olga Danilović (Srbija) 957 ...........................................................

Olga Danilović pobeda na Australijan openu Izvor: Eurosport TV