Najbolji srpski teniser Novak Đoković po svemu sudeći igraće na Završnom mastersu u Torinu.
ZAVRŠNI MASTERS
NOVAK DONEO ODLUKU O ZAVRŠNOM MASTERSU: Evo šta je Đoković odlučio!
Ovu informaciju potvrdio je predsednik Teniskog saveza Italije, Anđelo Binagi.
Đoković je ranije obezbedio plasman među najboljih osam u "Trci za Torino", ali nije zvanično potvrdio svoj nastup.
Novak Đoković pobedio Marina Čilića Foto: Jade Gao / AFP / Profimedia
Prošle sezone je, na primer, odlučio da ne nastupi na poslednjem turniru u godini.
Novak je na Završnom turniru učestvovao 16 puta, a u sedam navrata je osvajao titulu.
Trijumfovao je 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022. i 2023. godine.
