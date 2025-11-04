ĐOKOVIĆ - TABILO: Igra se taj-brejk u prvom setu!
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Čileanca Alehandra Tabila meč prvog kola teniskog turnira u Atini.
TAJ-BREJK
1:0 - Mini brejk Novaka
2:0 - Đoković potvrđuje prednost mini brejka
3:0 - Nole u velikoj prednosti
3:1 - Tabilo dobro servira ovaj put
3:2 - Ni ovog puta ne greši Čileanac
4:2 - Novak ne da svoj servis
5:2 - Đoković odličan!
5:3 - Čileanac sjajan na svom servisu
6:3 - Tako je! Novak opet pravi mini brejk!
7:3 - NOVAK ĐOKOVIĆ OSVOJIO PRVI SET!
1. set - 3:3 - Ne da se Đoković
Tabilo je vrebao svoju priliku za brejk, ali mu Nole nije dao ni jednu šansu...
1. set - 1:2 - Velika borba
Pokušao je Novak da dođe do brejk prilike, ali je Tabilo u tim trenucima servirao sjajno i sačuvao servis gem.
1. set - 0:1 - Novak propustio 2 brejk prilike
Mogao je Đoković do ranog brejka, imao je za to čak dve prilike, ali ih nije realizovao.
Đoković konačno na terenu
Iako je meč prvobitno bio planiran za 17.00 časova, duel Korde i Džumhura se odužio na tri seta, pa su Novak i Alehandro morali malo duže na čekaju.
Novak počinje pohod na Atinu
Pauza za najboljeg tenisera u istoriji je gotova, makar nakratko, pa će pred Završni masters u Torinu, Novak Đoković u Atini probati da upiše dobar rezultat i domogne se 101. titule u karijeri. Prvi rival je Alehandro Tabilo - Čileanac je u dva navrata izbacivao Srbina i nikad nije poražen od Noleta. Oba puta to se dogodilo na šljaci, prošle godine u Rimu i ove godine u Monte Karlu, a srpski as u tim okršajima nije uzeo ni set.
Sada su uslovi skroz drugačiji, u dvorani će na tvrdoj podlozi, i pored toga što u Šangaju nije bio uverljiv, Đoković biti apsolutni favorit za plasman u četvrtfinale takmičenja koje je odmenilo Belgrade Open u kalendaru.