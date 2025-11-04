Svi događaji
19:34

TAJ-BREJK

1:0 - Mini brejk Novaka

2:0 - Đoković potvrđuje prednost mini brejka

3:0 - Nole u velikoj prednosti

3:1 - Tabilo dobro servira ovaj put

3:2 - Ni ovog puta ne greši Čileanac

4:2 - Novak ne da svoj servis

5:2 - Đoković odličan! 

5:3 - Čileanac sjajan na svom servisu

6:3 - Tako je! Novak opet pravi mini brejk!

7:3 - NOVAK ĐOKOVIĆ OSVOJIO PRVI SET!

19:33

1. set - 6:6 - Igraće se taj-brejk

19:28

1. set - 5:6 - Tabilo siguran

Nije Novak imao ni priliku za brejk u ovom gemu.

19:24

1. set - 5:5 - Još jedno izjednačenje

Novak siguran na servisu.

19:17

1. set - 4:5 - Drama traje...

Polako se bližimo kraju prvog seta, a brejka nema!

19:14

1. set - 4:4 - Nole ekspres

Sa nulom osvaja servis-gem Đoković! 

19:10

1. set - 3:4 - I dalje nema brejka...

Đoković je uspeo da osvoji dva poena, i samo to.

19:07

1. set - 3:3 - Ne da se Đoković

Tabilo je vrebao svoju priliku za brejk, ali mu Nole nije dao ni jednu šansu...

18:59

1. set - 2:3 - Đoković pritiska

Ali brejka i dalje nema...

18:54

1. set - 2:2 - Tabilo uzeo poen

Bez iznenađenja na Novakovom servis-gemu.

18:48

1. set - 1:2 - Velika borba

Pokušao je Novak da dođe do brejk prilike, ali je Tabilo u tim trenucima servirao sjajno i sačuvao servis gem.

18:43

1. set - 1:1 - Nole solidan

Samo jedan poen prepustio je protivniku...

18:41

1. set - 0:1 - Novak propustio 2 brejk prilike

Mogao je Đoković do ranog brejka, imao je za to čak dve prilike, ali ih nije realizovao.

18:34

Meč je počeo!

Prvi će servirati Alehandro Tabilo.

18:30

Đoković konačno na terenu

Iako je meč prvobitno bio planiran za 17.00 časova, duel Korde i Džumhura se odužio na tri seta, pa su Novak i Alehandro morali malo duže na čekaju. 

16:17

Novak počinje pohod na Atinu

Pauza za najboljeg tenisera u istoriji je gotova, makar nakratko, pa će pred Završni masters u Torinu, Novak Đoković u Atini probati da upiše dobar rezultat i domogne se 101. titule u karijeri. Prvi rival je Alehandro Tabilo - Čileanac je u dva navrata izbacivao Srbina i nikad nije poražen od Noleta. Oba puta to se dogodilo na šljaci, prošle godine u Rimu i ove godine u Monte Karlu, a srpski as u tim okršajima nije uzeo ni set.

Sada su uslovi skroz drugačiji, u dvorani će na tvrdoj podlozi, i pored toga što u Šangaju nije bio uverljiv, Đoković biti apsolutni favorit za plasman u četvrtfinale takmičenja koje je odmenilo Belgrade Open u kalendaru.