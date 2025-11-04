ĐOKOVIĆ - TABILO: Novak počinje pohod na Atinu
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Čileanca Alehandra Tabila meč prvog kola teniskog turnira u Atini.
Pauza za najboljeg tenisera u istoriji je gotova, makar nakratko, pa će pred Završni masters u Torinu, Novak Đoković u Atini probati da upiše dobar rezultat i domogne se 101. titule u karijeri. Prvi rival je Alehandro Tabilo - Čileanac je u dva navrata izbacivao Srbina i nikad nije poražen od Noleta. Oba puta to se dogodilo na šljaci, prošle godine u Rimu i ove godine u Monte Karlu, a srpski as u tim okršajima nije uzeo ni set.
Sada su uslovi skroz drugačiji, u dvorani će na tvrdoj podlozi, i pored toga što u Šangaju nije bio uverljiv, Đoković biti apsolutni favorit za plasman u četvrtfinale takmičenja koje je odmenilo Belgrade Open u kalendaru.