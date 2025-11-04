Treća teniserka sveta pobedila je posle 78 minuta.
ZAVRŠNI WTA TURNIR U RIJADU: Gof pobedila Paolini i zadržala šanse za plasman u polufunale
Aktuelna šampionka završnog WTA turnira u Rijadu američka teniserka Koko Gof pobedila je osmu teniserku sveta Italijanku Džasmin Paolini posle dva seta, 6:3, 6:2, u drugom kolu Grupe "Štefi Graf" i zadržala šanse za plasman u polufunale.
Ona je četiri puta oduzela servis italijanskoj teniserki, koja je napravila jedan brejk.
Gof sada ima pobedu i poraz i ostala je u igri za plasman u polufinale, dok je Paolini posle drugog poraza u grupi eliminisana.
U drugom meču u toj grupi kasnije igraju Beloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Džesika Pegula.
U slučaju da prva teniserka sveta pobedi 2:0, plasiraće se u polufinale, dok petu teniserku sveta dalje vodi bilo kakva pobeda.
