Slušaj vest

Aktuelna šampionka završnog WTA turnira u Rijadu američka teniserka Koko Gof pobedila je osmu teniserku sveta Italijanku Džasmin Paolini posle dva seta, 6:3, 6:2, u drugom kolu Grupe "Štefi Graf" i zadržala šanse za plasman u polufunale.

Ona je četiri puta oduzela servis italijanskoj teniserki, koja je napravila jedan brejk.

Gof sada ima pobedu i poraz i ostala je u igri za plasman u polufinale, dok je Paolini posle drugog poraza u grupi eliminisana.

U drugom meču u toj grupi kasnije igraju Beloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Džesika Pegula.

U slučaju da prva teniserka sveta pobedi 2:0, plasiraće se u polufinale, dok petu teniserku sveta dalje vodi bilo kakva pobeda.

(Beta)

Ne propustiteTenisSJAJNA VEST ZA OLGU DANILOVIĆ! Srpkinja napredovala za dve pozicije, Sabalenka i dalje zakucana na vrhu!
profimedia-1026564643.jpg
TenisZAKAZAN NOVI TENISKI SPEKTAKL! Najbolji na svetu sezonu počinju pre Australijan opena!
Karlos Alkaraz i Janik Siner
TenisNOVAK DONEO ODLUKU O ZAVRŠNOM MASTERSU: Evo šta je Đoković odlučio!
profimedia-1046440049.jpg
TenisVELIKA POBEDA KAZAHSTANKE: Ribakina pobedila Švjontek na završnom WTA turniru u Rijadu
profimedia-1050107813.jpg

Cima Moneke pred Panatinaikos: Mrzim Ti Dzej Sortsa Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić