Kazahtanska teniserka Elena Ribakina plasirala se danas u polufinale završnog WTA mastersa u Rijadu kao prva u grupi "Serena Vilijams", pošto je u poslednjem kolu pobedila Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu 6:4, 6:1.Aleksandrova je na turniru zamenila Amerikanku Medison Kiz, koja je odustala zbog virusa.

Ribakina je u prvom setu iskoristila jedinu brejk loptu pri rezultatu 4:4 i potom rutinski privela set kraju za 35 minuta.

U drugom delu igre oduzela je servis rivalki u trećem i sedmom gemu, povela 5:2, ali je zatim propustila priliku da meč završi ranije, dozvolivši Aleksandrovoj da smanji na 5:4. Ipak, Kazahstanka je u narednom gemu uspela da privede meč kraju posle jednog sata i 14 minuta igre.

Ribakina je završila prva u grupi sa sve tri pobede.

