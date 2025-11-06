Slušaj vest

Đoković je u četvrtfinalu bio bolji od portugalskog igrača Nuna Boržeša sa 7:6 (6-1), 6:4.

Zanimljivo je da će Đoković u petak prvi izaći na teren kada igra protiv boljeg iz duela Hanfman - Giron.

Naime direktor turnira Đorđe Đoković je odlučio da mečeve koji završavaju kasnije u četvrtak stavi da igraju prvi u petak, tako da će Novak na teren u 17 časova po lokalnom, odnosno 16 po srpskom vremenu.

To će mu omogućiti da najverovatnije uveče stigne u Pirej na evroligašku utakmicu između Olimpijakosa i Partizana, koja počinje u 21.15 po lokalnom vremenu.

Da li je odluka da Novakov meč zbog toga bude prvi na programu baš zbog toga ili ne – verovatno nikada nećemo saznati..

Bilo kako bilo, drugi polufinalni termin rezervisan je za Sebastijana Kordu i Lorenca Muzetija, ne pre 18.00 po srednjeevropskom.