NOVAK RANIJE ZBOG PARTIZANA: Đoković saznao termin polufinala u Atini
Đoković je u četvrtfinalu bio bolji od portugalskog igrača Nuna Boržeša sa 7:6 (6-1), 6:4.
Zanimljivo je da će Đoković u petak prvi izaći na teren kada igra protiv boljeg iz duela Hanfman - Giron.
Naime direktor turnira Đorđe Đoković je odlučio da mečeve koji završavaju kasnije u četvrtak stavi da igraju prvi u petak, tako da će Novak na teren u 17 časova po lokalnom, odnosno 16 po srpskom vremenu.
To će mu omogućiti da najverovatnije uveče stigne u Pirej na evroligašku utakmicu između Olimpijakosa i Partizana, koja počinje u 21.15 po lokalnom vremenu.
Da li je odluka da Novakov meč zbog toga bude prvi na programu baš zbog toga ili ne – verovatno nikada nećemo saznati..
Bilo kako bilo, drugi polufinalni termin rezervisan je za Sebastijana Kordu i Lorenca Muzetija, ne pre 18.00 po srednjeevropskom.