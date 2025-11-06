Slušaj vest

Nemački teniser Janik Hanfman plasirao se u polufinale turnira u Atini, pošto je pobedio američkog igrača Markosa Đirona sa 7:6 (3), 6:4.

Meč između Đirona i Hanfmana, 72. i 117. igrača sveta, trajao je sat i 28 minuta.

Hanfman je u 10. gemu imao tri prilike da na servis protivnika osvoji prvi set, ali je Điron uspeo da ih spase i odvede taj deo igre u dodatni, 13. gem.

Nemački teniser je u taj-brejku osvojio četiri uzastopna poena i slavio sa 7:3.

Za osvajanje drugog seta 33-godišnjem nemačkom teniseru bio je dovoljan brejk u sedmom gemu.

U polufinalu Hanfman se sastaje sa petim teniserom sveta Novakom Đokovićem. U oba dosadašnja duela slavio je srpski teniser, a poslednji meč odigrali su prošlog meseca u drugom kolu mastersa u Šangaju, kada je Đoković bio bolji posle tri seta.

U drugom polufinalu turnira u Atini igraće deveti teniser sveta Italijan Lorenco Muzeti i Amerikanac Sebastijan Korda (52. na ATP listi)