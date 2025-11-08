Ana Ivanović u četvrtak je proslsvila svoj 38. rođendan, prvi otkako se razvela od Bastijana Švajnštajgera.
ANA PROSLAVILA ROĐENDAN I OBJAVILA NEŠTO ŠTO NIKO NIJE OČEKIVAO! Ivanovićeva dirnula fanove i podigla internet na noge zbog jedne slike! (FOTO)
Iako je ranije Bastijan znao da svojoj supruzi javno čestita rođendan, često i na čistom srpskom jeziku, ove godine njegovo ime i čestitka izostali su, a Anina objava sama po sebi nosi posebnu emociju.
Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram
Na svom Instagramu, Ana je podelila fotografiju iz ranog detinjstva, uz kratak, ali dirljiv opis:
"Hvala vam puno na svim porukama i rođendanskim željama. Još uvek radim sve kako bih učinila ovu malu devojčicu ponosnom svakog dana".
Ana Ivanović blista posle raskida sa Bastijanom Švajnštajgerom Foto: Instagram / Ana Ivanović
Njeni pratioci su joj u komentarima čestitali rođendan uz poruke podrške, ali i podsećanja na sve uspehe koji su je učinili jednim od simbola srpskog sporta.
