Protivnik Đokovića u polufinalu u grčkoj prestonici biće Janik Hanfman, a meč bi trebalo da počne oko 16 časova.

Srpski teniser je u dosadašnjem toku karijere protiv Hanfmana, trenutno 117. tenisera sveta, igrao dva puta i ostvario dve pobede. Sastali su se u Ženevi 2024. godine (2:0 za Đokovića) i na mastersu u Šangaju ove godine, taj meč je odigran 5. oktobra, a Novak je pobedio rezultatom 2:1.