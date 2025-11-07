Svi događaji
Od najnovijeg
13:59

Put do polufinala

Đoković je u Atini bez izgubljenog seta pobedio Alehandra Tabila i Nuna Boržeša, dok je Hanfman bio bolji od Ivana Ivanova, Vita Koprive i Markosa Girona.

13:51

Treće finale u sezoni?

Novak Đoković je ove sezone igrao dva finala. Osvojio je turnir u Ženevi pobedom protiv Huberta Hurkača, a izgubio na mastersu u Majamiju od Jakuba Menšika.