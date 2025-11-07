Srpski teniser Novak Đoković će igrati za plasman u finale turnira u Atini.
Iz minuta u minut
ATINA
ĐOKOVIĆ - HANFMAN: Novak igra za treće finale u sezoni protiv čoveka kojeg je pobedio pre mesec dana
Protivnik Đokovića u polufinalu u grčkoj prestonici biće Janik Hanfman, a meč bi trebalo da počne oko 16 časova.
Srpski teniser je u dosadašnjem toku karijere protiv Hanfmana, trenutno 117. tenisera sveta, igrao dva puta i ostvario dve pobede. Sastali su se u Ženevi 2024. godine (2:0 za Đokovića) i na mastersu u Šangaju ove godine, taj meč je odigran 5. oktobra, a Novak je pobedio rezultatom 2:1.
Uživo
13:59
Put do polufinala
Đoković je u Atini bez izgubljenog seta pobedio Alehandra Tabila i Nuna Boržeša, dok je Hanfman bio bolji od Ivana Ivanova, Vita Koprive i Markosa Girona.
Reaguj
Komentariši