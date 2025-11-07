Arina Sabalenka je pobedila četvrtu igračicu na WTA listi posle dva sata i 23 minuta.
ZAVRŠNI WTA TURNIR U RIJADU: Sabalenka preko Asimonove do finala
Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u finale završnog mastersa u Rijadu, pošto je posle tri seta pobedila Anerikanku Amandu Anisimovu 6:3, 3:6, 6:3.
U finalu, Sabalenka će igrati protiv Kazahstanke Elene Ribakine.
Arina Sabalenka - Rijad Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia
