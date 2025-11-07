Slušaj vest

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u finale završnog mastersa u Rijadu, pošto je posle tri seta pobedila Anerikanku Amandu Anisimovu 6:3, 3:6, 6:3.

U finalu, Sabalenka će igrati protiv Kazahstanke Elene Ribakine.

Arina Sabalenka - Rijad Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

(Beta)

