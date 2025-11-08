Slušaj vest

Belgijska teniserka Elize Mertens i njena partnerka u dublu Ruskinja Veronika Kudermetova osvojile su titulu na završnom WTA turniru u Rijadu, pošto su u finalu pobedile mađarsko-brazilski par Timee Baboš i Luize Stefani posle dva seta, 7:6, 6:1.

Belgijska i ruska teniserka su četiri puta uzele servis mađarsko-brazilskom dublu, dok su Baboš i Stefani osvojile dva brejka.

Ovo je druga titula u dublu koju su Mertens i Kudermetova zajedno u tandemu osvojile na završnom WTA turniru, nakon trijumfa u američkom Fort Vortu 2022. godine.

(Beta)

Ne propustiteTenisANA PROSLAVILA ROĐENDAN I OBJAVILA NEŠTO ŠTO NIKO NIJE OČEKIVAO! Ivanovićeva dirnula fanove i podigla internet na noge zbog jedne slike! (FOTO)
Ana Ivanović
TenisZAVRŠNI WTA TURNIR U RIJADU: Sabalenka preko Asimonove do finala
profimedia-1050770477.jpg
TenisZAVRŠNI WTA TURNIR U RIJADU: Ribakina posle drame u tri seta do finala
profimedia-1050107813.jpg
TenisPRVE REČI NOVAKA: Oglasio se Đoković nakon plasmana u finale!
profimedia-1050319168.jpg

BRAJOVIĆ UŽIVO SA NOVAKOVOG TRENINGA U ORANGI CENTRU "Nema nijedan steznik na telu!" Otkrio da li ima brige jer se teniser juče nije pojavio Izvor: Kurir televizija