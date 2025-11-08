Meč je trajao sat i 39 minuta.
ZAVRŠNI WTA TURNIR U RIJADU: Mertens i Kudermetova osvojile titulu u dublu
Belgijska teniserka Elize Mertens i njena partnerka u dublu Ruskinja Veronika Kudermetova osvojile su titulu na završnom WTA turniru u Rijadu, pošto su u finalu pobedile mađarsko-brazilski par Timee Baboš i Luize Stefani posle dva seta, 7:6, 6:1.
Belgijska i ruska teniserka su četiri puta uzele servis mađarsko-brazilskom dublu, dok su Baboš i Stefani osvojile dva brejka.
Ovo je druga titula u dublu koju su Mertens i Kudermetova zajedno u tandemu osvojile na završnom WTA turniru, nakon trijumfa u američkom Fort Vortu 2022. godine.
