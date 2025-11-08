Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je 101. titulu u karijeri.

On je u finalu ATP turnira u Atini bio bolji od Lorenca Musetija sa 2:1 u setovima.

Posle meča Novak je rekao:

Dobro veče, dobro veče, Grčka! Ne znam gde da počnem. Mislim poštujem Lorenca večeras, poštovanje za sve što je uradio danas i tokom cele nedelje. - Neverovatno, tri sata neverovatnog, teškog meča fizički, Lorenco je igrao jako dobro. Mogao je bilo ko da pobedi, čestitke njemu na sjajnom performansu. Iskusili smo ovakve mečeve na ovom nivou, znam da je ovo težak osećaj, ali tvoj nivo tenisa je bio sjajan cele nedelje, posebno večeras. Igrao sam protiv tebe na mnogim podlogama, verovatno najbolje igraš na šljaci, ali tvoj napredak na betonu je ogroman i budućnost ti je blistava

Zatim se obratio i ljudima Grčke i zahvalio se na dobrodošlici.

- Ovo je prvi put da Grčka ima turnir ovakvog nivoa posle toliko godina. Iskreno, ukupan osećaj posle svega je da je ovaj turnir oduvek bio ovde, kao da nikada nije ni odlazio odavde. Želim da se zahvalim timu, porodici, ovo je bila posebna nedelja za mene, jer je cela moja porodica tu, moji najbolji drugovi, najbliži ljudi, moj sin je tu, moj brat je tu. Rekao sam ovo ranije, ali ponoviću, igrati ovde i biti ovde je kao da sam kod kuće. Hvala vam puno.

