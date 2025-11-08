Sve je izašlo na videlo!
ŠOK! Otkriveno: Evo da li Novak Đoković ide na Završni Masters u Torinu!
Italijanski teniser, Lorenco Museti poražen je od Novaka Đokovića u finalu ATP turnira u Atini sa 2:1 u setovima.
Novak je tako došao do 101. trofeja u svojoj karijeri.
Finale teniskog turnira u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia
Posle meča Museti je otkrio da Novaka nećemo gledati na Završnom Mastersu u Torinu...
- Novak mi je rekao da ne ide u Torino. Ne znam šta da mislim - rekao je Museti na konferenciji za medije, a prenosi "Mondo".
