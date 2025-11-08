Slušaj vest

Italijanski teniser, Lorenco Museti poražen je od Novaka Đokovića u finalu ATP turnira u Atini sa 2:1 u setovima.

Novak je tako došao do 101. trofeja u svojoj karijeri.

Finale teniskog turnira u Atini.  Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Posle meča Museti je otkrio da Novaka nećemo gledati na Završnom Mastersu u Torinu...

- Novak mi je rekao da ne ide u Torino. Ne znam šta da mislim - rekao je Museti na konferenciji za medije, a prenosi "Mondo".

