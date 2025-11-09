Slušaj vest

Osim što je izgubio deo bodova, ostao je i bez prava na milionski bonus koji ATP dodeljuje najuspešnijim igračima sezone.

Siner je bio van takmičenja od 9. februara do 4. maja, nakon što je postigao nagodbu sa Svetskom antidoping agencijom (WADA). Tokom tog perioda propustio je tri masters turnira, Indijan Vels, Majami i Madrid što ga je automatski diskvalifikovalo iz ATP bonus programa vrednog 21 milion dolara.

Prema pravilima, kako bi igrač ostvario pravo na bonus, mora da učestvuje na svim mastersima osim Monte Karla.

Kazna se progresivno povećava: 25% za jedan propušteni turnir, 50% za dva, a 75% za tri. S obzirom na to da je Italijan izostao sa tri takmičenja, ostao je bez čitavog iznosa oko 2,3 miliona dolara, odnosno oko dva miliona evra.

Ipak, finansijski gubitak teško da će ga previše pogoditi, nedavno je na egzibiciji u Rijadu inkasirao čak šest miliona dolara, pa se čini da će njegov budžet lako preživeti ovu sankciju.