Kako stvari stoje, italijanski teniser Janik Siner će prema svemu sudeći i naredne sezone nastaviti saradnju sa Darenom Kejhilom kao glavnim trenerom.

Kejhil je nakon Australijan opena najavio da će ovo biti njegova poslednja sezona sa Sinerom, ali sada je otkrio šta se promenilo i osvrnuo se na opkladu koja je uticala na njegovu odluku.

- Kladili smo se da ću, ako on osvoji Vimbldon i ako to bude želeo, ostati još jednu godinu. Janik će odlučiti šta ću ja raditi naredne godine - otkrio je Kejhil.

Opklada je povezana i sa Novakom Đokovićem, jer je u slučaju pobede u polufinalu trećeg Grend slema sezone mogao da poremeti Sinerove planove.

- Ja sam čovek od reči. Moj ostanak više nije pitanje za mene, nego za njega. I dalje mislim da bi trebalo da neke stvari promeni ali ako on još nije spreman, nema problema. Ostaću još. Rekao sam mu da želim da uradim ono što je najbolje za njega - rekao je Kejhil.

Kakvi su sada njihovi ciljevi?

- Federer, Nadal, Đoković… svi oni su najbolji tenis igrali oko tridesete godine. Naš cilj je da Janik najbolji tenis igra kada bude imao 28-30. Zato neće igrati Dejvis kup ove jeseni. Mora da se odmori i predahne. Kada bi igrao, platio bi ceh za dve - poručio je Sinerov trener.