Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras pobedio je  Australijanca Aleksa de Minora 7:6(5), 6:2, u prvom kolu grupe "Džimi Konors" završnog mastersa u Torinu.On je savladao sedmog igrača na ATP listi posle sat i 42 minuta.

Karlos Alkaraz na turniru "Šest kraljeva slema" Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

 U prvom setu viđen je po jedan brejk na obe strane, pa se pobednik odlučivao u taj-brejku, u kom je Alkaras slavio 7:5.

Alkaras je u drugom setu tri puta oduzeo servis De Minoru, koji je napravio jedan brejk.

U drugom kolu, Alkaras će igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, dok će se De Minor sastati sa Italijanom Lorencom Muzetijem.

