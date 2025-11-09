Slušaj vest

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras pobedio je Australijanca Aleksa de Minora 7:6(5), 6:2, u prvom kolu grupe "Džimi Konors" završnog mastersa u Torinu.On je savladao sedmog igrača na ATP listi posle sat i 42 minuta.

U prvom setu viđen je po jedan brejk na obe strane, pa se pobednik odlučivao u taj-brejku, u kom je Alkaras slavio 7:5.

Alkaras je u drugom setu tri puta oduzeo servis De Minoru, koji je napravio jedan brejk.

U drugom kolu, Alkaras će igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, dok će se De Minor sastati sa Italijanom Lorencom Muzetijem.