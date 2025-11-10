Slušaj vest

Nije uspela Arina Sabalenka da stigne do trofeja na Završnom turniru gde je, u finalnom meču, od nje bolja bila Elena Ribakina.

Ipak, Sabalenka nije previše žalila za porazom, već je najavila da će ići na novi odmor, te je jasno da muškarci mogu da se spreme za seriju vrelih fotki.

Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

- Nakon malo vremena, zapravo se osećam sjajno. Izgubila sam, ali ona je igrala neverovatno. Mislim da sam dala sve od sebe. Nije upalilo, ali idem iz ovog turnira ponosna na sebe i na sve što smo postigle ove godine. Mogu da kažem da ćemo iz svih grešaka koje sam napravila ove godine, sledeći put doći spremniji i sa boljom kontrolom u velikim mečevima. Možda sam bila malo emotivna danas, ali to nije uticalo na moju igru. Jednostavno nisam iskoristila neke šanse koje sam imala - rekla je Sabalenka, pa dodala:

- Sada je vreme da odem na Maldive, popijem tekilu i analiziram svoju sezonu, svoje ponašanje i emocije. Smatram da je do sada bilo sjajno, samo treba da budem još bolja sa sobom i da sledeće godine nastavim da napredujem.

Pogledajte kako su izgledale neke njene ranije objave sa odmora:

Sigurni smo da i sada možemo očekivati nešto vrelo i neočekivano!

