Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi zazima četvrto mesto.

Đoković je četvrti teniser sveta sa 4.830 bodova.

Đoković je u subotu pobedom nad Lorencom Muzetijem u finalu turnira u Atini osvojio svoju ukupno 101. titulu u karijeri, nakon čega je saopštio da ipak neće učestvovati na ovogodišnjem završnom ATP turniru u Torinu.

1/11 Vidi galeriju Finale teniskog turnira u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Srpskog tenisera će u Torinu zameniti Muzeti, koji je porazom u finalu turnira u Atini ostao na devetom mestu na ATP listi, sa pet bodova manje od Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, koji zauzima osmo mesto, najnižu poziciju koja nosi plasman na završni turnir.

Prvo mesto je opet preuzeo Španac Karlos Alkaraz, pošto je Siner izgubio 1.500 bodova koje je zaradio osvajanjem titule na završnom turniru prošle godine.

Amerikanac Ben Šelton je napredovao za jednu poziciju i sad zauzima peto mesto, dok je njegov sunarodnik Tejlor Fric pao sa četvrtog na šesto mesto.

Sezonu će u prvih 10 tenisera sveta završiti i Britanac Džek Drejper, koji je na 10. mestu na ATP listi zamenio Norvežanina Kaspera Ruda, sada 12. igrača sveta.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je napredovao za dve pozicije i sad je 52. igrač sveta, Hamad Međedović je pao sa 65. na 83. mesto, dok je Laslo Đere pokvario svoj plasman za 17 pozicija i sad zauzima 99. mesto. Dušan Lajović je pao sa 115. na 119. poziciju.

Takmičenje na završnom ATP turniru počelo je u nedelju i trajaće do 16. novembra.

ATP lista: 1. Karlos Alkaras (Španija) 11.050 2. Janik Siner (Italija) 10.000 3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 4.960 4. Novak Đoković (Srbija) 4.830 5. Ben Šelton (SAD) 3.970 6. Tejlor Fric (SAD) 3.935 7. Aleks de Minor (Australija) 3.935 8. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.845 9. Lorenco Muzeti (Italija) 3.840 10. Džek Drejper (Velika Britanija) 2.990 ...........................................................

52. Miomir Kecmanović (Srbija) 1.025 ...........................................................

83. Hamad Međedović (Srbija) 718 ...........................................................

99. Laslo Đere (Srbija) 646 ...........................................................

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: