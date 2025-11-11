Slušaj vest

Ana Ivanović već neko vreme centralna je tema svih svetskih medija i to zbog kraha njene ljubavi sa Bastijanom Švajnštajgerom.

Sada je prelepa Srpkinja stigla u Beograd, a tom prilikom na sebi je imala i jedan skupocen detalj - sat vredan 20.000 evra!

Ana Ivanović nastavila nov život posle razvoda Foto: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia, PrintscreenInstagram

Na Instagram stranici "Sat na ruci" pojavila se fotografija Ane Ivanović koja je zapalila javnost. Na njoj se bivša teniserka nalazi elegantno obučena, uz jedan detalj koji posebno "bode oči" - sat o kom je pomenuta Instagram stranica napisala sledeće:

- Ana Ivanović je u Beogradu i na ruci nosi "Rolex Yacht-Master" ref. 268655 u roze zlatu prečnika 37mm i na "Oysterflex" kaišu. Ovaj ronilački sat u zlatu je posve elegantan ali sa dozom sportskog u sebi, a pre svega zahvaljujući crnom ronilačkom bezelu i vodootpornošću od 100m. Cena ovog časovnika na tržištu dostiže 20.000 evra - stoji u objavi.

Ana je zaista blistala i deluje da je prebolela bivšeg partnera Bastijana Švajnštajgera, te nastavila sa životom i da uživa u svakom trenutku.

Ana Ivanović
Ana Ivanović
profimedia-1008584802.jpg
ana bastijan za Luku.jpg

