Američki teniser Tejlor Fric pobedio je danas devetog igrača sveta Italijana Lorenca Muzetija posle dva seta, 6:3, 6:4, u prvom kolu grupe "Džimi Konors", na završnom ATP turniru u Torinu.

Tejlor Fric Foto: SARAH YENESEL/EPA

 Šesti teniser sveta pobedio je posle sat i 43 minuta.

On je u oba seta napravio po brejk i posle druge meč lopte pobedom započeo učešće u Torinu.

Muzeti se takmiči na turniru umesto srpskog tenisera Novaka Đokovića koji se povukao zbog povrede.

U drugom meču prvog kola grupe "Džimi Konors" večeras igraju branilac titule Italijan Janik Siner i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

Novak Đoković
Aleksandar Zverev
profimedia-1051398273.jpg
Pozdrav Janika Sinera i Novaka Đokovića

Novak Đoković u transu u Areni Izvor: Kurir