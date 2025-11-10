Šesti teniser sveta pobedio je posle sat i 43 minuta
ZAVRŠNI TURNIR U TORINU: Fric pobedio Muzetija u meću 1. kola
Američki teniser Tejlor Fric pobedio je danas devetog igrača sveta Italijana Lorenca Muzetija posle dva seta, 6:3, 6:4, u prvom kolu grupe "Džimi Konors", na završnom ATP turniru u Torinu.
Tejlor Fric Foto: SARAH YENESEL/EPA
On je u oba seta napravio po brejk i posle druge meč lopte pobedom započeo učešće u Torinu.
Muzeti se takmiči na turniru umesto srpskog tenisera Novaka Đokovića koji se povukao zbog povrede.
U drugom meču prvog kola grupe "Džimi Konors" večeras igraju branilac titule Italijan Janik Siner i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.
