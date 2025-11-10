Slušaj vest

Tužne vesti dolaze iz Torina, gde se održava Završni Masters.

Italijanski mediji prenose da su dvojica navijača izgubila život tokom turnira, što je potreslo tenisku javnost u Italiji, ali i širom celog sveta.

ISTORIJSKA TITULA ĐOKOVIĆA! Novak jači od protivnika i svih problema! Torino je POKOREN! Foto: Profimedia

Kako navodi „Gazeta delo Sport“, reč je o muškarcima starim 70 i 78 godina.

"Jednom navijaču je pozlilo tokom jutra u fan zoni blizu dvorane. Drugom je pozlilo na tribinama tokom meča između Tejlora Frica i Lorenca Muzetija. U oba slučaja je Hitna pomoć brzo reagovala, pokušala je da ih oživi. Hitno su prebačeni u obližnju bolnicu, ali su nažalost tamo ubrzo preminuli", stoji u tekstu "Gazete".

