Tenis
SINER POBEDIO OŽE-ALIJASIMA: Italijan uspešno krenuo u odbranu titule
Branilac titule italijanski teniser Janik Siner pobedio je večeras osmog igrača sveta Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima posle dva seta, 7:5, 6:1, u prvom kolu grupe "Bjern Borg" na završnom ATP turniru u Torinu.
Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
Drugi teniser sveta pobedio je posle sat i 40 minuta.
Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Siner napravio brejk za 7:5.
On je bio ubedljiv u drugom setu, u kome je Kanađanin imao problema sa grčevima, prepustio mu je jedan gem i posle prve meč lopte ostvario je pobedu na početku turnira.
Ranije danas u grupi "Džimi Konors" Amerikanac Tejlor Fric pobedio je Italijana Lorenca Muzetija 6:3, 6:4.
