Teniserka iz Tunisa Uns Džabir, nekada druga igračica sveta, objavila je danas da je trudna i da u aprilu očekuje dečaka.

Uz fotografiju na kojoj je sa suprugom Karimom Kamunom i drži bebi bodi u bojama Vimbldona, Džabir je na Instagramu napisala:

"Uzimamo malu pauzu da se odmorimo i napunimo baterije. Ispostavilo se da spremamo najlepši povratak. Teren će morati još malo da sačeka, jer uskoro dočekujemo novog malog saigrača. Mali dečak pridružiće se timu u aprilu."

Tridesetjednogodišnja trostruka grend slem finalistkinja (Vimbldon 2022. i 2023, US Open 2022) najavila je u julu pauzu u karijeri nakon niza povreda koje su je pratile poslednje dve sezone. Trenutno zauzima 79. mesto na WTA listi.

Krajem juna Džabir je morala da preda meč već u prvom kolu Vimbldona, nakon što je nekoliko nedelja ranije eliminisana i u uvodnoj rundi Rolan Garosa.

Kurir sport/Beta

