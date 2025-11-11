Slušaj vest

Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz pobedio je danas u Torinu šestog igrača sveta Amerikanca Tejlora Frica sa 6:7 (2), 7:5, 6:3, u meču drugog kola grupe "Džimi Konors" na završnom ATP turniru.

Prvi je do brejka u meču došao Alkaraz, koji je u trećem gemu oduzeo servis rivalu. Fric je već u narednom gemu vratio brejk, da bi teniseri u nastavku čuvali svoje servise.

Prvi set rešen je u taj-brejku, u kojem je Fric slavio sa 7:2.

Jedini brejk u drugom setu viđen je u 12. gemu, kada je Alkaraz iskoristio drugu set loptu za izjednačenje na 1:1.

Karlos Alkaraz na turniru "Šest kraljeva slema" Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

U odlučujućem setu Alkaraz je brejk napravio u šestom gemu. U osmom gemu na servis protivnika imao je tri meč lopte, koje nije realizovao, a pitanje pobednika rešio je u narednom gemu.

Alkaraz ima maksimalan učinak nakon dva kola na završnom ATP turniru (u prvom kolu pobedio Aleksa de Minora iz Australije sa 2:0), dok je Fric zabeležio prvi poraz (u prvom kolu savladao Italijana Lorenca Muzetija sa 2:0).

Večeras se u okviru ove grupe sastaju De Minor i Muzeti. Australijanac se nalazi na sedmom mestu ATP liste, a Muzeti je deveti igrač sveta.

Alkaraz bi plasman u polufinale završnog turnira obezbedio već večeras, ukoliko De Minor savlada Muzetija.

