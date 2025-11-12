Slušaj vest

Dajana Jastremska je ponovo u centru pažnje zbog provokativnih fotki na društvenim mrežama.

Ukrajinska teniserka je privukla poglede svojih fanova objavama na Instagramu, gde je podelila niz fotografija iz „Alder Mountain Lodgea“ u Italiji.

Posebno su se izdvojili kadrovi u kupaćem kostimu, koji su izazvali brojne reakcije i komplimente u komentarima.

Tokom nedelje Jastremska je delila trenutke sa odmora, jasno stavljajući do znanja da zna kako da se opusti pre nego što počnu pripreme za Australijan open 2026. godine. Podsetimo, upravo na tom turniru 2024. stigla je do polufinala.

Podsetimo, 2021. godine, Jastremska je preživela veliki udarac, privremeno je suspendovana nakon pozitivnog testa na zabranjenu supstancu.

Dajana Jastremska Foto: PrintscreenInstagram/dayana_yastremskay

Ipak, samo šest meseci kasnije, nezavisni sud ju je oslobodio, zaključivši da je u pitanju bila kontaminacija.

