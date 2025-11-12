Slušaj vest

Kao što je i najavila, beloruska teniserka Arina Sabalenka otputovala je na Maldive, a njeni fanovi nisu mnogo čekali na vrele fotke.

Ona je na radost velikog broja pratilaca na Instagramu, ali i van njega, objavila seriju slika uz opis: "Vreme za uživanje".

U prvom planu je njena zadnjica, koju u tangama ponosno pokazuje.

Pogledajte u nastavku njene fotografije koje su izazvale veliku pažnju:

1/7 Vidi galeriju Arina Sabalenka pokazala guzu na Maldivima Foto: Instagram

Arina Sabalenka završila je sezonu i najavila je da će ići na novi odmor, te je jasno da nas uskoro očekuje još atraktivnih i provokativnih objava.

- Sada je vreme da odem na Maldive, popijem tekilu i analiziram svoju sezonu, svoje ponašanje i emocije. Smatram da je do sada bilo sjajno, samo treba da budem još bolja sa sobom i da sledeće godine nastavim da napredujem, rekla je ona.

1/10 Vidi galeriju Arina Sabalenka Foto: PrintscreenInstagram, Screenshot, Printscreen / Instagram / arynasabalenka