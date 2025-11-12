Slušaj vest

Osmi teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim pobedio je petog igrača sveta Amerikanca Bena Šeltona posle tri seta, 4:6, 7:6, 7:5, u meču drugog kola Grupe "Bjern Borg" na završnom ATP turniru u Torinu.

Ože-Alijasim je dva puta uzeo servis američkom teniseru, dok je Šelton takođe osvojio dva brejka.

Kanadski teniser zabeležio je devet asova, dok je Šelton osvojio sedam poena direktno iz servisa.

Ože-Alijasim je treći na tabeli Grupe "Bjern Borg" sa skorom 1/1, dok Šelton nakon poraza u oba svoja meča zauzima poslednje, četvrto mesto.

Ože-Alijasim će u poslednjem, trećem kolu grupne faze igrati protiv trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva, dok Šeltona očekuje duel sa drugim igračem sveta Italijanom Janikom Sinerom.

Siner i Zverev će se u preostalom meču drugog kola Grupe "Bjern Borg" sastati danas od 20.30.

Feliks Ože-Alijasim Foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

(Beta)

