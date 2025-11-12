Drugi teniser sveta pobedio je posle sat i 38 minuta.
SINER RUTINSKI UPISAO POBEDU: Italijan preslišao Zvereva na Završnom mastersu u Torinu
Branilac titule italijanski teniser Janik Siner pobedio je trećeg igrača sveta Nemca Aleksandra Zvereva posle dva seta, 6:4, 6:3, u drugom kolu grupe "Bjern Borg" na završnom ATP turniru u Torinu.
Siner je do pobede stigao brejkom u 10. gemu prvog seta i brejkom u šestom gemu drugog seta.
Ovom pobedom, Siner je osigurao plasman u polufinale. On je trenutno prvi u grupi sa obe pobede, a Zverev je drugi sa po jednom pobedom i porazom.
U narednom kolu, Siner će igrati protiv Amerikanca Bena Šeltona, dok će se Zverev sastati sa Kanađaninom Feliksom Ože-Alijasimom.
Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
(Beta)
