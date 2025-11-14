Slušaj vest

Najbolje rangirani indijski teniser Sumit Nagal rekao je da su kineske vlasti bez objašnjenja odbile da mu izdaju vizu za učešće na turniru u Sičuanu, kvalifikacionom za Otvoreno prvenstvo Australije u Melburnu 2026. godine.

"Trebalo bi uskoro da idem u Kinu na kvalifikacioni turnir za Australijan open. Ali moj zahtev za vizu je odbijen bez razloga", naveo je Nagal na društvenoj mreži X.

On bi trebalo da učestvuje na azijsko-pacifičkom kvalifikacionom turniru za Australijan open, koji počinje 24. novembra. Pobednik tog turnira plasiraće se na prvi grend slem turnir u sezoni u januaru u Melburnu.

Prošle godine taj kvalifikacioni turnir održan je u Čengduu, a na Australijan open su se plasirali Kineskinja Šuaj Džen i Kasidit Samrej sa Tajlanda.

Organizatori turnira u Australiji savetovali su Nagala da kontaktira kineski konzulat za informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva za vizu, a on može da traži i pozivno pismo.

Na pitanje o odbijanju vize, Ministarstvo spoljnih poslova Kine navelo je da se nada da će "dotična osoba podneti potrebna dokumenta za svoju prijavu, kako je zahtevala kineska ambasada u Indiji".

"Kina će pregledati i izdati vize svim sportistima, uključujući i indijskim, koji dolaze da učestvuju na takmičenjima u Kini, u skladu sa važećim pravilima i propisima", navelo je ministarstvo.

Indija i Kina, koje dele spornu granicu na Himalajima, obnovile su avionski saobraćaj prošlog meseca, posle petogodišnje suspenzije zbog pandemije koronavirusa i geopolitičkih tenzija.

Nagal, 275. teniser sveta, debitovao je u Dejvis kupu 2016. godine, a pet godina kasnije igrao je na olimpijskom turniru u Tokiju.

Njegov najbolji plasman na ATP listi je 68. mesto iz 2024. godine.

Kurir sport/Beta