SINER OTKRIO TAJNU USPEHA: Italijan objasnio zašto je nepobediv u dvoranama!
Najbolji italijanski teniser, Janik Siner, brani titulu na Završnom mastersu u Torinu.
Iako trenutno zauzima drugo mesto na ATP listi, Siner važi za glavnog favorita Završnom mastersu, jer je poslednje dve godine u dvoranskim uslovima nepobediv.
Poslednji neuspeh "pod krovom" Siner je doživeo baš u Torinu 2023. godine, kada je u finalu izgubio od Novaka Đokovića. Nakon toga vezao je 28 pobeda u dvoranskim uslovima.
Otkrio je Janik u čemu je tajna uspeha.
"Mnogo lakše pronađem ritam na treninzima unutra. Ovde nema vetra, nema sunca, kada jako udarite lopticu, mnogo je teže promeniti ritam nego napolju. To je od suštinske važnosti u mojoj igri, a ovi uslovi mi mnogo pomažu", rekao je Italijan.
