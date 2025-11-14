Slušaj vest

Najbolji italijanski teniser, Janik Siner, brani titulu na Završnom mastersu u Torinu.

Iako trenutno zauzima drugo mesto na ATP listi, Siner važi za glavnog favorita Završnom mastersu, jer je poslednje dve godine u dvoranskim uslovima nepobediv.

Poslednji neuspeh "pod krovom" Siner je doživeo baš u Torinu 2023. godine, kada je u finalu izgubio od Novaka Đokovića. Nakon toga vezao je 28 pobeda u dvoranskim uslovima.

Otkrio je Janik u čemu je tajna uspeha.

"Mnogo lakše pronađem ritam na treninzima unutra. Ovde nema vetra, nema sunca, kada jako udarite lopticu, mnogo je teže promeniti ritam nego napolju. To je od suštinske važnosti u mojoj igri, a ovi uslovi mi mnogo pomažu", rekao je Italijan.

Kurir sport

Ne propustiteTenisSINER RUTINSKI UPISAO POBEDU: Italijan preslišao Zvereva na Završnom mastersu u Torinu
Janik Siner
TenisSINER POBEDIO OŽE-ALIJASIMA: Italijan uspešno krenuo u odbranu titule
Janik Siner
TenisPROMENA NA VRHU ATP LISTE! Karlos Alkaraz opet prvi, evo gde se nalazi Novak Đoković
Novak Đoković
TenisSINEROV TRENER OTKRIO KAKO JE NOVAK MOGAO DA UTIČE NA NJIHOVU OPKLADU! Malo je falilo da im Đoković uništi planove! Da se jedna stvar desila, on ne bi bio tu!
Pozdrav Janika Sinera i Novaka Đokovića

Janik Siner i Marijana Veljović Izvor: Eurosport