Samo jedna pobeda je potrebna Karlosu Alkarazu da potvrdi prvo mesto u “rejsu” na kraju ATP sezone – a ona bi mogla da se upriliči upravo protiv junoše na ovom turniru, srećnim gubitnikom finala u Atini – Lorencom Musetijem.

Ako bi Karlitos ostvario po prvi put u svojoj karijeri 70. pobedu sezone i time došao do fantastičnog skora od 54-4 od osvajanja Monte Karla ( a zatim i Rima, Rolan Garosa, Kvinsa, Sinsinatija, Ju Es Opena i Tokija), istovremeno sa još jednim ulaskom u polufinale Završnog Mastersa bi ponovio uspeh iz 2022. ostvaren kao prvi tinejdžer u istoriji.

Za plasman u polufinale mu je potrebno da osvoji samo jedan set, a kako je De Minor eliminisao iz Grupe Džimi Konors jedinog preostalog Amerikanca sa šansama za dalji plasman na turniru – Tejlora Frica – pobedom u 2 seta (7:6 6:3), reklo bi se da je sada sve – u Špančevim rukama. Blaga uteha za današnji poraz Frica leži u činjenici da je petu godinu uzastopce završio sezonu kao najbolji teniser SAD, ali je “Ozi” bio neumoljiv – u skladu sa statusom najuspešnijeg tenisera na tvrdoj podlozi ove sezone (42 pobede) – osvetivši se za ovdašnji poraz u prvom kolu prošle godine.

Ako Alkaraz pobedi Musetija, u polufinale idu on i Australijanac (kao drugi u grupi), ali ako Museti uspe da nanese drugi poraz u osam mečeva Alkarazu (i prvi na tvrdoj podlozi) – on će biti taj koji će sa druge pozicije ići na megdan Janiku Sineru u polufinalu. Ovo bi bila druga pobeda Italijana ovde u Torinu i ukupno nad igračem broj 1 ATP rang liste u karijeri, prvenac za Italiju po tome što bi se u samoj završnici našla dva domaća igrača u 56 godina postojanja ovog turnira.

Dvadeset tri godine mladi Museti bi ovim takođe postao treći igrač rođen posle 2000-te godine koji je ušao u polufinale ovog prestižnog turnira posle Sinera (rođenog 2001.) i Alkaraza (2003.). Alkaraz je mašina koja se teško gasi kada se zalaufa – pobedivši u 240 od 257 mečeva u kojima je osvajao prvi set do sada u karijeri, dok obojica imaju slične rezultate kada su mečevi odlučivani u trećem ili petom setu (Alkaraz 63-26, Museti 60-38) pa se jasno vidi u kakvom scenariju leži šansa za Lorenca.

Karlos Alkaraz - De Minor

Iz proseka ovogodišnjih nastupa statistika nam ukazuje na to da je Alkaraz bolji od Musetija – ali ne i dominantan – u osnovnim kategorijama igre. Bolji je bio Španac kao napadač (25% - 23%), uspešnije konvertovao stvorene šanse (71% - 69%), bio nešto bolji “kradljivac” poena iz defanzive (38% - 37%), efikasniji pri riternu (7.5 – 7.3) i osvajanju poena iz bekhenda (7.9 – 7.5). U dve kategorije su izjednačeni – na servisu (7.8) i forhendu (8.5), pa se iz ovoga može zaključiti da Museti i strastvena publika u Torinu ne planiraju da se tako lako predaju protiv osvajača 8 titula na svim podlogama ove sezone.

Foto: GREG BAKER / AFP / Profimedia

Do pre nekoliko dana Museti je gajio tihu nadu da će prvi put u karijeri nastupiti na Završnom Mastersu, a sada mu se ukazuje prilika da se čak i nađe u polufinalu. Alkaraz nije ni nastupio u Šangaju, u Rijadu ga je Siner zbrisao sa terena, u Parizu je šokatno izgubio u prvom meču od Norija – i današnjom pobedom bi izjednačio svoj najbolji rezultat na ovom turniru i ponovo završio sezonu kao broj 1 igrač sveta. Na kome je veći pritisak – i kako će se sa time nositi do ostvarenja konačnog cilja – pratićemo večeras od 20:30 časova iz olimpijske Inalpi Arene.

Karlos Alkaraz na turniru "Šest kraljeva slema"

(Vuk Brajović)