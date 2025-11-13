Sedmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor pobedio je danas šestog igrača sveta Amerikanca Tejlora Frica posle dva seta, 7:6, 6:3, u meču poslednjeg, trećeg kola Grupe "Džimi Konors" na završnom ATP turniru u Torinu.

Fric je ovim porazom eliminisan sa završnog turnira u Torinu, dok će se De Minor plasirati u polufinale ukoliko prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaras, koji je već obezbedio plasman u polufinale, večeras pobedi devetog igrača sveta Italijana Lorenca Muzetija, u preostalom meču trećeg kola Grupe "Džimi Konors".