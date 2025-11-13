Slušaj vest

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz pobedio je posle dva seta Italijana Lorenca Muzetija 6:4, 6:1, u trećem kolu grupe "Džimi Konors" na završnom mastersu u Torinu.

Alkaraz je do trijumfa stigao brejkom u 10. gemu prvog seta i brejkovima u četvrtom i šestom gemu drugog seta.

Španac je sa tri pobede prvi u grupi i od ranije obezbedio plasman u polufinale, dok je Muzeti završio učešće na turniru kao četvrti u grupi.

Pobedom Alkaraza, u polufinale se iz ove grupe plasirao Australijanac Aleks De Minor, koji je ranije danas pobedio Amerikanca Tejlora Frica.

