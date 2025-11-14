Slušaj vest

Drugi teniser sveta Janik Siner pobedio je danas u Torinu petog igrača sveta Amerikanca Bena Šeltona sa 6:3, 7:6 (3), u meču, poslednjeg, trećeg kola grupe "Bjern Borg" na završnom ATP turniru.

Siner je u prvom setu napravio dva brejka, u prvom i poslednjem gemu.

Italijan je u 10. gemu drugog seta imao meč loptu na servis protivnika, ali je Šelton uspeo da je spase i duel zatim odvede u taj-brejk.

U dodatnom, 13. gemu, Siner je bez većih problema slavio sa 7:3.

Siner se u polufinale završnog turnira plasirao kao prvi iz grupe "Bjern Borg" sa sve tri pobede. Šelton učešće završava na poslednjem, četvrtom mestu, sa sva tri poraza.

Za poslednje mesto u polufinalu večeras se u Torinu bore treći igrač sveta Nemac Aleksander Zverev i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

Siner u polufinalu igra protiv sedmog tenisera sveta Australijanca Aleksa de Minora. U drugom polufinalu pobednika meča Zverev - Ože-Alijasim čeka prvi igrač sveta Španac Karlos Alkaraz.

(Beta)