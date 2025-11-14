Slušaj vest

Da li će se Španac drznuti da iz Torina ode “i sa jaretom srebrne vune” i sa parama posle očekivanog velikog finala u nedelju? To su trenutno najveća pitanja koja lebde vazduhom prepune Inalpi Arene, u kojoj se večeras u direktnom obračunu rešava i ono manje – ko će sa (Alkarazom i De Minorom iz “Konorsa”, odnosno) Sinerom iz grupe Bjorn Borg u polufinale, Zverev ili Ože-Alijasim?

Dvostruki osvajač Završnog Mastersa Zverev vodi u njihovim međusobnim susretima sa 6-3, ali je kanadski broj 1 pobedio u njihovom poslednjem susretu u Njujorku. U slučaju uspeha, ovo bi bilo peto polufinale za Nemca na ovom turniru, a Ože-Alijasimovo 11. polufinale na turneji ove sezone, odnosno rekordno osmo na tvrdoj podlozi u 2025.

Ne bi moglo da se kaže da je Siner briljirao protiv Šeltona iako u pobedi 6:3 7:6 nije bilo većih dilema – osim te na koji način će meč biti okončan. Kvalitet kojim se Siner odlikuje prepoznaje se i po tome da li će Šelton pamtiti ako mu je odbranio brejk loptu, spasio meč loptu, vratio brejk ili čak uzeo i set. “Ne bih sebe previše kritikovao o tome kako sam odigrao ovaj meč. Činjenica je da iz ovakvih iskustava donosim zaključke o tome šta bih trebao da radim kako bih postao opasniji protivnik najboljima – sa znanjem da ne postoji jedan sistem igre koji može da se primeni na toliko različitih majstora ovog sporta. Opasno je zaljubiti se u nešto što vam dobro ide protiv jednog od njih – Janika, Karlosa, Novaka, Saše, Tejlora, Aleksa – čak i u istom meču – jer je adaptibilnost ono što donosi uspeh pri takvim izazovima”, jasan je Šelton u razgovoru sa medijima.

Na pitanje Kurira kako izgleda proces u kome se iskustva iz ovakvih mečeva pretvaraju u napredak u igri, drugi reket SAD nam odgovara:

“Za mene u tenisu ne postoji kategorija instant zadovoljstva. U pitanju je proces rada koji – ako se sprovodi bez presije – uvek donosi željene rezultate, a kad će to biti – nemoguće je predvideti. Neke stvari koje sam razvijao u svojoj igri su mi dolazile posle nekoliko nedelja, a neke – posle više meseci, u okolnostima koje takođe ne bih mogao da predvidim. Studiozni pristup i rad na onome što ste shvatili da biste morali da popravite da biste odgovorili na izazove koje najbolji predstavljaju, ali i ono što sami osećate da vam nedostaje i da možete bolje – jedini je garant da idete u pravom smeru. Naravno, to vreme treba mudro iskoristiti, biti pažljiv da se napredak prati – i nadam se da će sa tim moje mogućnosti protiv ovakvih šampiona bivati sve veće”, odgovara nam Ben Šelton.