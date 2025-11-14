Slušaj vest

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se večeras u polufinale završnog ATP turnira u Torinu, pošto je pobedio trećeg igrača sveta Aleksandra Zvereva iz Nemačke posle dva seta, 6:4, 7:6, u meču poslednjeg trećeg kola grupe "Bjern Borg".

1/13 Vidi galeriju Feliks Ože-Alijasim Foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osmi teniser sveta pobedio je posle dva sata i osam minuta.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Kanađanin napravio brejk i poveo u meču.

U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Ože-Alijasim dobio 7:4 i posle prve meč lopte plasirao se u polufinale.

On ima dve pobede i poraz u grupi, a Zverev pobedu i dva poraza.

Ože-Alijasim će u subotu u polufinalu igrati protiv Španca Karlosa Alkarasa.

U drugom polufinalu igraće branilac titule Italijan Janik Siner i Australijanac Aleks de Minor.