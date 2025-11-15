Slušaj vest

Arina Sabalenka završila je tenisku sezonu na prvom mestu ATP liste i sa jednom osvojenom grend slem titulom u Njujorku.

Trenutno je na Maldivima, uživa u odmoru, na suncu, pesku i toplom moru.

Ne voli sebe da gleda

Beloruskinja je gostovala izuzetno popularnom podkastu Aleksandra Sokolovskog. Otkrila je Arina Sabalenka kako kako prevazilazi teškoće i gradi svoj život.



- Ne volim da gledam sebe na terenu. Ne mogu da podnesem ono što govorim, čak ni da čujem sebe kako izdišem i puštam krike - priznala je Sabalenka i dodala:

- Zato trener specijalista gleda moje mečeve, analizira sve i šalje to mom timu. Tim sve to obrađuje. A, i pravo da vam kažem, sve je sveže u mojoj glavi. Odgledam samo neke sitnice. I zato ne moram ponovo da gledam.

Samouverenost i ambicioznost

Govorila je i o tome kako gubi živce na terenu.



- Imam jasnu sliku o tome šta mogu. Jasno procenjujem šta treba da uradim na terenu. I da budem spremna za ovo i ono. Ako meč ne ide dobro, ne postupam isto kao kada sam bila mlađa. Tada sam govorila sebi "ovo je kraj, izgubiću, moj život je gotov". Sada je drugačije, vidim da ne funkcioniše kako treba, da nemam igru, ali guram dalje, gledam da budem uporna, da se ne predajem.

Priznala je i da vodi borbe u sebi i da preterana samouverenost može da bude problem.

- Ono što me ometa je kada uđem u meč sa mišljenjem - "Pobediću ili "ja sam najjača." Želim da budem jaka kako bih mogla da se nosim u teškim trenucima, kada krene po zlu. Nadam se najboljem, ali se spremam i za najgore. (smeh)

Poludi na trenere, ali ih voli

Često puta je u svađi sa svojim trenerima.



- Imam zaista sjajan tim. Poznaju me od detinjstva, znaju sve moje emocionalne osobine i znaju kako žensko telo funkcioniše. Mogu da poludim tokom treninga, ali oni to jednostavno ne shvataju lično. Razumeju sve moje mane. Emotivno reagujem uglavnom tokom meča, za vreme treninga samo slušam. Uglavnom ćutim i upijam savete. Generalno, 95 odsto vremena, zaista imam kontrolu. A, kada je tako, teško je igrati protiv mene. Zato bih volela da dođem do 100 odsto.

Žrtvovala je svoju bezbrižnu mladost za tenis - i ne žali zbog toga.

- Verujem da ako niste sportista, treba da se zabavljate i prolazite kroz sva neprikladna iskustva. Samo da biste kasnije zaboravili na to, a kada napunite 20 godina, više to ne želite. Možete izgraditi bazu, izdržavati porodicu i graditi život. Sportisti jednostavno brže sazrevaju. Težimo ciljevima od malih nogu. U suštini počinjemo sa turnirima sa osam godina. Sada mogu da idem na Mikonos da se zabavim. Ali moja zabava je zdravija. Nisu mi potrebne celonoćne aktivnosti. Volim da se družim u klubu, na plaži, uz espreso, martini, ili tekilu. Jedem ukusnu hranu, a zatim idem u krevet. Jednostavno to volim. Ne žalim što sam propustila nijedno ludo iskustvo. Iskreno, svaki dan se budim i kažem - O, Bože, hvala ti na ovom životu.

Iskušenja u 2022. godini

Beloruskinja kaže da je 2022. bila najteža godina u njenom životu.



- Problemi sa servisom su se nagomilali pored globalne situacije. A pored mržnje zbog toga što nisam mogla da serviram, tu je i sva ta mržnja zbog trenutne situacije. Bilo je užasno. Ne znam kako nisam ispala iz prvih deset i kako nisam pala u depresiju. Bilo me je sramota da igram turnire. Bila sam među 10 najboljih igračica sveta, a publika je želela da vidi tenis, predstavu, nešto kul. I dođu i vide nekoga kako ludi na terenu. Pored toga, stalno pišu o meni. Sada kada sve to pogledam, verovatno sam čak i srećna što sam to prošla. Postala sam otvorenija za nove stvari jer se nisam plašila da izgubim staro. I toliko ljudi, čak i onih van tenisa i sporta, mi je reklo da sam im pomogla da budu jaki, da prebrode teške situacije.

Prija joj što je najbolja na svetu.

- Ponekad je sjajno kada treba da rezervišete mesto negde, da se ugurate negde. Kažu, slušajte, ovo je teniserka broj jedan na svetu. Zvuči sjajno!

O Sereni, Šarapovoj i dečku

Otkrila je i da voli Serenu Vilijams i Mariju Šarapovu.



- Kad god bi Serena igrala meč i činilo se da nešto ne ide po njenom, na njenom licu je i dalje bilo ispisano: "Neće se desiti. Ne danas." A način na koji je dominirala tokom karijere - to je svakako snaga. Šarapova je uvek delovala tako lepo, snažno i moderno. To je jednostavno lepota tenisa. Nije da Serena nije lepa. Obe su teniske ikone. One su učinile tenis lepim. One i Ana Kurnjikova.

Govorila je Sabalenka i o svom privatnom životu, ljubavi sa biznismen Jorgosom Frangulisom.

- Imam sreće što on ima poslove širom sveta i uvek postoje stvari koje treba da uradi. Grubo govoreći, sada je manje-više prilagodio svoj raspored mom. On govori svom timu gde će biti i bavi se stvarima koje se mogu obaviti u svakoj zemlji. Pored toga, stalno je na telefonu, na pozivima i tako dalje. Imam sreću, jer više ne mogu da gradim veze na daljinu. Više nemam vere u njih.

Obožava decu

Otkrila je i kakva je osoba privatno.



- Kod kuće se pretvaram u mače, samo nemojte da me uvredite. I mirno se povlačim u pozadinu. Iako, naravno, postoje trenuci kada treba da branim svoje interese, svoju viziju. Postoje neke stvari koje niste spremni da promenite.

Jasna je Arina i po pitanju karijere i stvaranja porodice.

- Sa 18 godina sam mislila da ću do 25. osvojiti sve što želim, zatim imati decu, vratiti se tenisu i nastaviti da pobeđujem. Napunila sam 25 godina, osvojila nekoliko turnira, ali sam sve odlagala dok ne napunim 27 ili 28 godina. Sada imam 27 godina i sve ponovo odlažem. Zašto? Želim da maksimalno iskoristim svoj potencijal u sportu i vidim koliko daleko mogu da stignem. Trenutno imam okvirni plan, sa mogućnošću odlaganja - rekla je Sabalenka i zaključila:

- Volela bih da pokušam da osnujem porodicu za oko pet godina. A onda, možda, pokušam da se vratim. Kad bih mogla, imala bih decu sada. Volim decu, a i deca izgleda vole mene. Ali moja karijera je na prvom mestu. Postoji nekoliko primera u ženskom tenisu, kada su teniserke uspele da se vrate posle porođaja. Serena je, na primer, igrala u četiri finala grend slema. Ali do sada se niko nije vratio na prethodni nivo.