Siner je u prvom polufinalu savladao Aleksa de Minora rezultatom 7:5, 6:2 nakon vremena sat i 52 minuta igre i tako zabeležio i 13. trijumf u isto toliko međusobnih okršaja

Završni masters u Torinu. Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

.Meč je trajao sat i 53 minuta.

Siner je tri puta uzeo servis australijskom teniseru, dok De Minor nije osvojio nijedan brejk.

Italijanski teniser osvojio je sedam poena direktno iz servisa, dok je De Minor zabeležio osam asova.

Siner, koji brani titulu na završnom ATP turniru, će u finalu igrati protiv pobednika duela između prvog tenisera sveta Španca Karlosa Alkarasa i osmog igrača sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.

