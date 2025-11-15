Slušaj vest

Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se u finale završnog ATP turnira u Torinu, pošto je u polufinalu pobedio osmog igrača sveta Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima posle dva seta, 6:2, 6:4.

Karlos Alkaraz - Feliks Ože Alijasim Foto: Brigitte Grassoti za Kurir

Prvi teniser sveta pobedio je posle sat i 23 minuta i prvi put u karijeri se plasirao u finale završnog turnira.

On je u četvrtom i osmom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku i poveo u meču.

U drugom setu teniseri su osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Alkaras napravio brejk i posle druge meč lopte plasirao se u finale.

On je postao prvi španski teniser od 2013. godine i Rafaela Nadala koji se plasirao u finale završnog turnira.

Njegov protivnik biće branilac titule, drugi teniser sveta Italijan Janik Siner.

Siner je ranije danas pobedio sedmog na ATP listi Australijanca Aleksa de Minora 7:5, 6:2.

