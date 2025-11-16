Slušaj vest

Dvojica najboljih tenisera, Janik Siner i Karlos Alkaraz, igraju za titulu na završnom ATP turniru.

Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale ATP turnira Foto: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

  Siner, trenutno drugi teniser sveta, brani titulu, dok je prvoplasirani Alkaraz izazivač.

Ovo je šesto finale Italijana i Španca. Španac je dobio Rolan Garos, Ju es open, Rim i Sinsinati, dok je Siner slavio u Vimbldonu.

Alkaraz vodi 10:5 u međusobnim mečevima, a u prethodnih osam duela sedam puta je slavio.

 1. SET

Nije bilo brejkova na startu meča, obojica tenisera su dobila svoje uvodne gemove, a tokom četvrtog gema meč je prekinut.

Nekome je pozlilo na tribinama.

Posle 15-takminuta meč je nastavljen, a teniseri su nastavili da osvajaju svoje gemove.

Ne propustiteTenisSTIGLI SMO DO SAMOG KRAJA... Pročitajte detaljnu analizu Kurira pred finale Završnog Mastersa u Torinu! Siner ili Alkaraz? Evo šta bi moglo da bude presudno...
Karlos Alkaraz i Janik Siner
TenisPROMENA NA VRHU ATP LISTE! Karlos Alkaraz opet prvi, evo gde se nalazi Novak Đoković
Novak Đoković
TenisZAKAZAN NOVI TENISKI SPEKTAKL! Najbolji na svetu sezonu počinju pre Australijan opena!
Karlos Alkaraz i Janik Siner
TenisKAKAV ĆE OVO BITI SPEKTAKL - SVE JE DOGOVORENO! Siner i Alkaraz u januaru igraju egzibicioni meč, isplivali svi detalji!
profimedia-1000845196.jpg

Janik Siner i Marijana Veljović Izvor: Eurosport