SINER - ALKARAZ: Borba za titulu na ATP finalu
Dvojica najboljih tenisera, Janik Siner i Karlos Alkaraz, igraju za titulu na završnom ATP turniru.
Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale ATP turnira Foto: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Siner, trenutno drugi teniser sveta, brani titulu, dok je prvoplasirani Alkaraz izazivač.
Ovo je šesto finale Italijana i Španca. Španac je dobio Rolan Garos, Ju es open, Rim i Sinsinati, dok je Siner slavio u Vimbldonu.
Alkaraz vodi 10:5 u međusobnim mečevima, a u prethodnih osam duela sedam puta je slavio.
1. SET
Nije bilo brejkova na startu meča, obojica tenisera su dobila svoje uvodne gemove, a tokom četvrtog gema meč je prekinut.
Nekome je pozlilo na tribinama.
Posle 15-takminuta meč je nastavljen, a teniseri su nastavili da osvajaju svoje gemove.
