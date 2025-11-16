Slušaj vest

Finale završnog ATP turnira između Janika Sinera i Karlosa Alkaraza bilo je skoro 15 minuta u prekidu.

Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale ATP turnira Foto: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Pri rezultatu 2:1 za Alkaraza i 40:40 na servis Sinera u četvrtom gemu prvog seta, usledio je prekid.

Organizatori meča su zaustavili finale pošto je jednom navijaču pozlilo na tribinama.

Nije poznato stanje osobi kojoj je pozlilo.

Janik Siner i Marijana Veljović Izvor: Eurosport