Tenis
DRAMA U TORINU: Prekinuto finale Siner - Alkaraz
Finale završnog ATP turnira između Janika Sinera i Karlosa Alkaraza bilo je skoro 15 minuta u prekidu.
Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale ATP turnira Foto: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Pri rezultatu 2:1 za Alkaraza i 40:40 na servis Sinera u četvrtom gemu prvog seta, usledio je prekid.
Organizatori meča su zaustavili finale pošto je jednom navijaču pozlilo na tribinama.
Nije poznato stanje osobi kojoj je pozlilo.
