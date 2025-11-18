ALKARAZ PROGOVORIO O POVREDI: "Probaću da igram Dejvis kup"
Najbolji španski teniser Karlos Alkaraz nije upseo da se domogne titule na Završnom mastersu u Torinu.
Španac je u finalu posle velike borbe doživeo poraz od ljutog rivala Janika Sinera 7:6 (7:4), 7:5.
Tokom meča povreda karlične kosti zadavala je probleme Alkarazu, pa je u jednom momentu bio prinuđen da zatraži i lekarsku pomoć.
Ove nedelje očekuje ga nastup na finalnom turniru Dejvis kupa, ali još uvek nije siguran da li će biti u stanju da pomogne svojoj reprezentaciji.
"Idem u Bolonju i tamo ću videti mogu li da igram. Pokušaćemo se da se oporavim i dam svoj maksimum", otkrio je Alkaraz.
Španija već u četvrtak igra prvi meč, a protivnik je selekcija Češke za koju će nastupati Jirži Lehečka, Jakub Menšik, Tomaš Mahač, Vit Kopriva i Adam Pavlašek.
Kurir sport