Najbolji španski teniser Karlos Alkaraz nije upseo da se domogne titule na Završnom mastersu u Torinu.

Španac je u finalu posle velike borbe doživeo poraz od ljutog rivala Janika Sinera 7:6 (7:4), 7:5.

Tokom meča povreda karlične kosti zadavala je probleme Alkarazu, pa je u jednom momentu bio prinuđen da zatraži i lekarsku pomoć.

Ove nedelje očekuje ga nastup na finalnom turniru Dejvis kupa, ali još uvek nije siguran da li će biti u stanju da pomogne svojoj reprezentaciji.

"Idem u Bolonju i tamo ću videti mogu li da igram. Pokušaćemo se da se oporavim i dam svoj maksimum", otkrio je Alkaraz.

Španija već u četvrtak igra prvi meč, a protivnik je selekcija Češke za koju će nastupati Jirži Lehečka, Jakub Menšik, Tomaš Mahač, Vit Kopriva i Adam Pavlašek.

