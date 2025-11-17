Slušaj vest

Italijan je u Torinu pobedio Karlosa Alkaraza u dva seta u finalu završnog masters turnira i tako na najbolji mogući način završio sezonu.

Janik Siner je kao domaćin drugi put zaredom uspeo da osvoji završni masters, a da pritom nije izgubio nijedan set. Ne samo da je to učinio dva puta uzastopno, već od 1987. godine nijedan teniser nije uspeo to da uradi čak nijednom.

On je u dva seta redom pobeđivao Aleksa de Minora, Tejlora Frica, Danila Medvedeva, Kaspera Ruda i na kraju Alkaraza.

Nakon finalnog meča, na terenu mu se pridružila partnerka, Laila Hasanović, koja je sa sobom povela i psa. Cela situacija je bila prilično simpatična.

Laila je u žižu javnosti dospela kada je uplovila u ljubavnu vezu sa Mikom Šumaherom, naslednikom legendarnog vozača Formule 1, Mihaela Šumahera.

Par je započeo romansu u avgustu 2023. godine. Lajla se brzo zbližila sa članovima porodice Šumaher, posebno bliska bila je sa Mikovom majkom Korinom. Bila je jedna od retkih osoba kojoj je bilo dopušteno da poseti legendarnog Mihaela Šumahera.

Krajem 2024. godine kružile su glasine da se par verio, pošto je Laila objavila jednu fotografiju prstena na društvenim mrežama. Međutim, manekenka je kasnije dematovala da se radi o vereničkom prstenu.

Sredinom aprila pojavila se vest da je manekenka posle 18 meseci stavila tačku na vezu sa mladim vozačem.

Mik je izbrisao sve zajedničke fotografije sa Lailom sa svog Instagram naloga, otvorio profil na aplikaciji za upoznavanje i tako praktično potvrdio da je njihova ljubavna priča završena.

Očito je i Laila rešila da krene dalje.

Nakon raskida sa Šumaherom uhvaćena je sa Sinerom u šetnji u Kopenhagenu, međutim, ali pred start Rolan Garosa Italijan je demantovao da mu je Laila devojka.

- Ne, ne, to nije bila devojka. Morao sam... To je bio samo posao, imao sam nekoliko "fotošutinga" tamo i to je to. Nita više - pravdao se Siner.

Međutim, nakon njenih pojavljivanja na mečevima Italijana u Parizu i Londonu glasine su ponovo krenule da kruže i ispostavilo se da su tačne.

