Novi haos dešava se u svetu tenisa i to ponovo zbog kladioničara.

Nemačka teniserka Tamara Korpač potpuno je poludela i rešila je da se oglasi zbog pretnji koje dobija od kladioničara.

Tamara Korpač Foto: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Njoj su pretili ljudi koji su padali na kladionici na njene mečeve, a ona je rešila da im pošalje brutalnu poruku.

- Zdravo ljudi. Želim da vas obavestima da me i dalje boli briga za vaše poruke mržnje. Žao mi je što sam osvojila turnir. Osvojila sam 50 poena i srećna sam. Boli me briga da li sam dobila meč u tri ili dva seta. Ne dobijam više poena ako pobedim u dva seta niti manje ako dobijem u tri - počela je priču Tamara, a zatim je nastavila i to uz žestoke psovke:

- Takođe me je**no ne zanima što se kladite na moje mečeve i žalite se što gubite novac. Ljudi, nemojte da dozvolite da izbacujete bes na ljudska bića, samo zato što vi niste ljudi. Vi ste samo čudovišta i ljudi sa veoma ružnim srcem. 

Tamara Korpač osvojila je turnir u portugalskom Funšalu i to pošto je u finalnom meču savladala Šveđanku Leu Nilson sa 2:1.

