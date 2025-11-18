Slušaj vest

Alkaraz je godinu završio kao prvi na ATP listi, a u finalu završnog mastersa u Torinu je poražen od Janika Sinera u dva seta.

Tokom turnira na severu Italije Alkaraz je imao problema sa povredom karlične kosti zbog koje je i tražio medicinski tajmaut.

Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale ATP turnira Foto: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Dejvis kup reprezentaciju Španije očekuje završnica Dejvis kupa u Bolonji, a nastup najboljeg je neizvestan.

- Idem u Bolonju i tamo ću videti da li mogu da igram. Pokušaćemo sve da se oporavim i dam svoj maksimum - rekao je mladi Španac.

Španija će prvo igrati protiv Češke, a izostanak Alkaraza bi bio ogroman problem.

Titulu u Dejvis kupu brani Italija, dok je Španija prošle sezone šokantno poražena od Holandije u četvrtfinalu.

