NOVAK ZAVRŠIO KARIJERU! Kraj jedne velike teniske priče - Titula iz Srbije posebna uz emotivno pismo "To je to, ostvario sam više nego što sam mogao da sanjam"
Austrijski teniser Denis Novak doneo je odluku da završi profesionalnu karijeru u 33. godini.
Najbolji plasman u karijeri Novak je ostvario u martu 2020. godine, kada je bio 85. teniser sveta. Jedine pobede na grend slemu ostvario je na Vimbldonu, gde je 2018. dogurao do treće runde.
Na ATP mečevima imao je bilans od 26 pobeda i 54 poraza, dok je znatno uspešniji bio na turnirima slabije reputacije. Osvojio je tri čelendžera i čak 23 fjučersa, od kojih je jedan odigran u Subotici 2017.
Jednom prilikom sastao se i sa Novakom Đokovićem, koji ga je u Dejvis kup susretu Srbije i Austrije lako nadigrao 3:6, 2:6.
Oproštaj od tenis pratila je objava na Instagramu:
- Ćao svima, samo sam hteo da vam kažem da moja profesionalna karijera dolazi do kraja. Dostići 85. mesto na svetu, igrati 17 puta Dejvis kup za Austriju i sve glavne žrebove Grend slemova je više nego što sam ikada mogao da sanjam! Hvala mojim roditeljima i mojoj porodici što su mi dali priliku da sledim svoj san da postanem profesionalni teniser i što su me podržavali celog života bez ikakve sumnje! Hvala svim mojim trenerima tokom svih ovih godina na radu sa mnom i na poverenju! Hvala mojoj devojci koja je uvek bila uz mene sve ove godine i nikada se nije žalila kada sam bio odsutan nedeljama! Volim te. Istinski sam zahvalan za sve što sam mogao da doživim na ovom putovanju i za sve ljude koje sam upoznao tokom godina i sa kojima sam stekao prijatelje za ceo život!