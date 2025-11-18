- Ćao svima, samo sam hteo da vam kažem da moja profesionalna karijera dolazi do kraja. Dostići 85. mesto na svetu, igrati 17 puta Dejvis kup za Austriju i sve glavne žrebove Grend slemova je više nego što sam ikada mogao da sanjam! Hvala mojim roditeljima i mojoj porodici što su mi dali priliku da sledim svoj san da postanem profesionalni teniser i što su me podržavali celog života bez ikakve sumnje! Hvala svim mojim trenerima tokom svih ovih godina na radu sa mnom i na poverenju! Hvala mojoj devojci koja je uvek bila uz mene sve ove godine i nikada se nije žalila kada sam bio odsutan nedeljama! Volim te. Istinski sam zahvalan za sve što sam mogao da doživim na ovom putovanju i za sve ljude koje sam upoznao tokom godina i sa kojima sam stekao prijatelje za ceo život!