Slušaj vest

Završnim mastersom u Torinu okončana je još jedna teniska sezona, bar kada su najbitniji turniri u pitanju, pa je došlo vreme da se podvuče crta.

Iako je doživeo poraz u finalu Završnog mastersa, Karlos Alkaraz završio je sezonu na prvom mestu ATP liste sa 12.050 bodova, dok je Janik Siner drugi sa 11.500, Zverev je na tećem mestu, a najbolji teniser ikada, naš Novak Đoković, godinu će završiti na četvrtoj poziciji.

Međutim, kada je zarada na turnirima u pitanju, Janik je tu apsolutni šampion.

U nedelju je drugu godinu zaredom osvojio Završni masters i tako zaradio čak 5.071.000 dolara, što je apsolutni rekord kada su u pitanju zvanična takmičenja.

1/6 Vidi galeriju Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale ATP turnira Foto: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Zanimljivo pre samo mesec dana Italijan je tijumfovao i na egzibicionom turniru "Šest kraljeva" i uz prestižni trofej dobio šest miliona dolara, što znači da je u mesec dana inkasirao čak 11 miliona!

Godinu završava sa 19.114.396 dolara, ne računajući nagradu iz Rijada jer je u pitanju egzibicija. Treba istaći da bi zarada bila i daleko veća, da Italijan zbog suspenzije nije propustio čak četiri Mastersa.

Zaradio je ogroman novac, ali nije uspeo da nadmaši rekord Novaka Đokovića. Podsetimo, srpski as je 2015 godine, kada su nagrade na turnirima bile znatno manje nego danas, zaradio čak 21.646.145 dolara.

Drugom mesto ove sezone pripalo je Karlosu Alkarazu sa zaradom od 18.8 miliona dolara. Španac je obezbedio kraj godine na prvom mestu, osvojio osam titula iz 11 finala, uključujući Rolan Garos i US open.

Na trećem mestu je Aleksandar Zverev sa šest milona dolara, na četvrtom mestu je Tejlor Fric, peti je Feliks Ože Alijasim, šest Aleks Deminor, a naš Novak Đoković zauzima sedmu poziciju sa zaradom od 5.1 milion dolara.

Kurir sport

Evo na koji način je Sineru progledano kroz prste! Gosti "Pulsa Srbije" bez sumnje: Tenis bi izgubio popularnost da su ga kaznili Izvor: Kurir televizija