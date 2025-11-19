Slušaj vest

Japanska teniserka Naomi Osaka povukla se sa turnira u Oklandu u januaru na Novom Zelandu kako bi igrala za svoju reprezentaciju na Junajted kupu.

Kako su danas objavili organizatori turnira u Oklandu, Osaka je kontaktirala direktora Nikolasa Lamperina i rekla da se predomislila i da bi umesto nastupa na tom turniru, želela da počne pripreme za Australijan open na Junajted kupu u Pertu. Osaka je u septembru objavila da će sezonu početi u Oklandu, gde je ove godine igrala u finalu.

Osaka će igrati za selekciju Japana u Junajted kupu od 2. do 11. januara u Pertu zajedno sa Šintarom Motizukijem, u grupi sa Velikom Britanijom i Grčkom.

Prvi grend slem turnir u sezoni 2026. godine Australijan open počinje 18. januara u Melburnu.

